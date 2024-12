Georgien: Pro-russischer Kandidat zum Präsidenten gewählt

Nach der umstrittenen Parlamentswahl in Georgien ist Micheil Kawelaschwili zum Präsidenten gewählt worden. Am Vormittag kam es bereits zu Protesten vor dem Parlamentsgebäude.

Die Wahlversammlung in Georgien hat den Kandidaten der Regierungspartei Georgischer Traum, den ultrarechten Micheil Kawelaschwili, zum neuen Präsidenten gewählt. Das von der Opposition boykottierte Gremium wählte Kawelaschwili am Samstag mit 224 Stimmen für eine fünfjährige Amtszeit zum Staatschef. Während der Abstimmung demonstrierten vor dem Parlament in Tiflis hunderte Menschen gegen die Wahl des ehemaligen Fußballprofis.

Die jüngste Welle pro-europäischer Proteste in Georgien war Ende November durch die Entscheidung der Regierung ausgelöst worden, die Beitrittsverhandlungen mit der EU bis ins Jahr 2028 auf Eis zu legen. Für Samstag sind an mehreren Orten in der georgischen Hauptstadt Proteste geplant.Die Lage in Georgien ist seit der Parlamentswahl vom 26. Oktober stark angespannt.