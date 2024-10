Wahlbetrug in Georgien? Antony Blinken fordert Untersuchung

Die georgische Präsidentin Salome Surabischwili hat das Ergebnis der Parlamentswahl in ihrem Land als gefälscht kritisiert. Sie erkenne das Ergebnis nicht an, sagte sie und rief für Montag zu Protesten auf.

Nach den Berichten über Unregelmäßigkeiten und Wählerbeeinflussung bei der Parlamentswahl in Georgien hat US-Außenminister Antony Blinken eine Untersuchung gefordert. Am Sonntag erklärte er:

Russland-freundliche Partei gewinnt Wahl in Georgien

Die Wahlkommission in Georgien hatte am Sonntag nach der Auszählung fast aller Stimmen die Russland -freundliche Regierungspartei Georgischer Traum mit 54 Prozent der Stimmen zur Siegerin erklärt.

Vorsitzender der Wahlkommission weist Vorwürfe zurück

Auch die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), des Europarats, des Parlaments der Europäischen Union und der Nato äußerten Zweifel am offiziellen Ergebnis.

Sie berichteten in einer gemeinsamen Erklärung von Störungen des Urnengangs durch "Ungleichheiten (zwischen den Kandidaten), Druck und Spannungen". Wahlbeobachter des EU-Parlaments wurden nach eigenen Angaben am Wahltag "Zeugen von großer Anspannung, Verwirrung und Chaos". Der Vorsitzende der georgischen Wahlkommission, Giorgi Kalandarischwili, sagte jedoch, die Wahl am Samstag habe "in einer ruhigen und freien Umgebung stattgefunden".