Wahl in Georgien: Opposition beklagt massive Manipulation

In Georgien streiten die proeuropäische Opposition und die moskaufreundliche Regierungspartei über das vorläufige Ergebnis der Parlamentswahl. Beide beanspruchen den Sieg für sich.

Um kurz nach sechs am Samstagabend ziert ein Feuerwerk den Himmel über Tiflis, gezündet von der Regierungspartei. Der Georgische Traum jubelt - und mit ihm seine Anhänger. Erste Hochrechnungen der regierungsnahen Medien zeigen schon da: es dürfte reichen für einen Wahlsieg.

Auf der Wahlparty schwört Bidsina Iwanischwili, der reichste Mann Georgiens und Chef der Regierungspartei Georgischer Traum, seine Anhänger ein und bedankt sich für den vermeintlichen Wahlsieg: "Das ist ein seltener Fall auf der Welt, dass die Regierungspartei in so einer schwierigen Situation solchen Erfolg erzielt".

Opposition erkennt Wahlergebnis nicht an

Doch zur selben Zeit jubeln die Anhänger anderer Parteien auf anderen Wahlpartys: denen der Opposition. Auch deren Nachwahlbefragung soll zeigen, dass es für eine Mehrheit der verschiedenen Oppositionsbündnisse reicht. Der Georgische Traum nach zwölf Jahren in der Regierung ist aus ihrer Sicht abgewählt.

Nach stundenlanger Hängepartie sehen erste offizielle Ergebnisse die Regierungspartei vorne: der Georgische Traum hat demnach gewonnen . Und nach Beratungen in der Nacht zum Sonntag wird bekannt, dass die prowestlichen Oppositionsbündnisse die offiziellen Ergebnisse nicht anerkennen.

Am Sonntagmorgen dann die Nachricht: die Wahlkommission hat den Georgischen Traum mit 54,09 Prozent der Stimmen zur Wahlsiegerin erklärt.

Georgien liegt südlich von Russland. Abchasien und Südossetien sind abtrünnige Gebiete, Moskau erkennt sie als unabhängige Staaten an.

Oppositionspartei: Wahlkommission hat Iwanischwili gehorcht

Wir erkennen die gefälschten Ergebnisse der gestohlenen Wahlen nicht an.

Gewalt vor Wahllokalen

Schon der Wahltag war überschattet von Gewaltexzessen. Vor vielen Wahllokalen wurde die politische Auseinandersetzung körperlich ausgetragen. "Ich möchte auf die zutiefst beunruhigenden Vorfälle von Gewalt in verschiedenen Wahllokalen hinweisen", sagte dazu die georgische Präsidentin Salome Surabischwili.

Manipulationsvorwürfe bei der Wahl?

Der Wahltag wird von massiven Manipulationsvorwürfen überschattet. Videos sollen zeigen, wie Wähler mehrere Zettel in die jüngst für diese Wahl eingeführten Wahlcomputer legen. Hinweise darauf, dass Fotos in den Wahlkabinen angefertigt werden, womöglich um das Wahlverhalten an Arbeitgeber zu melden, gibt es dutzendfach.