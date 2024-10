Wahlbetrug in Georgien? Orban gratuliert - und plant Besuch

Das Auswärtige Amt kündigte an, dass die Bundesregierung die weiteren Ereignisse in Georgien aufmerksam verfolgen werde. Die Bundesregierung rufe "alle Parteien auf, Zurückhaltung zu üben und Gewalt und weitere Polarisierung zu vermeiden". Berlin sieht in den aktuellen Vorwürfen auch eine Gefahr für die Beitrittsbemühungen Georgiens zur EU : Der Umgang mit dem Wahlausgang und die Regierungsbildung in dem Kaukasusland würde "auch den weiteren Fortschritt Georgiens auf dem europäischen Weg beeinflussen", hieß es.