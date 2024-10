Spricht Elon Musk regelmäßig mit Wladimir Putin?

Der reichste Mann der Welt, dessen Satelliten in Kriegen eingesetzt werden und dessen Unternehmen zahlreiche Verträge mit US-Behörden haben, soll seit zwei Jahren regelmäßig im Geheimen mit dem russischen Präsidenten sprechen. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf derzeitige und frühere Regierungsbeamte aus den USA, Europa und Russland

Angebliche Gespräche lösen Sorge um Sicherheit aus

Während Musk bisher nicht auf den Bericht reagiert hat, kam aus dem Kreml in Moskau ein Dementi. Dmitri Peskow wies den Bericht als "absolut verlogene Information" zurück. In den USA löst der Bericht jedoch große Besorgnis über die westliche Sicherheit aus - sowie die Macht und den Einfluss des Unternehmers auf die US-Regierung.

Der US-Regierung sind die Berichte bekannt, der Sprecher des nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby, bestätigte sie am Freitag nicht. Robert Benson, Politikanalyst für nationale Sicherheit und internationale Politik beim Think Tank Center for American Progress, hält es jedoch für "ziemlich wahrscheinlich", dass diese Gespräche stattgefunden haben.