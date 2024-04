Großbritannien: Wasserverschmutzung durch Abwasser

In Großbritannien fließen Regenwasser und Abwässer in denselben Rohren zu den Kläranlagen. Doch die Kanalisation auf der Insel ist veraltet, die Kapazitäten entsprechend begrenzt. Regnet es stark, ist das System schnell überfordert: Es drohen Überflutungen, Schmutzwasser könnte sich durch die Rohre zurück in Häuser und Straßen drücken. Fälle, in denen die Wasserversorger überschüssiges Abwasser ins Meer oder in Flüsse leiten dürfen. Dabei handelt es sich lediglich um eine Notmaßnahme, die allerdings von etlichen Unternehmen teilweise großzügig genutzt wird, so der Vorwurf von Umweltschützern und Protestlern.