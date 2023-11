Großbritannien verlegt Asylsuchende auf Lastkahn

Die britische Regierung will illegale Migration bekämpfen und Menschen mit drastischen Gesetzen abschrecken. 07.08.2023 | 1:28 min

Eine erste Gruppe von Asylbewerbern hat am Montag Unterkunft an Bord der "Bibby Stockholm" bezogen, einem riesigen Kahn an der Küste im Südwesten Englands.