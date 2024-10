Großbritannien: Abnehmspritzen gegen Arbeitslosigkeit?

Abnehmen, um schnell wieder arbeiten zu können und möglichst wenig Arztkosten zu verursachen: Das könnte durch den Einsatz neuer Medikamente wie Ozempic oder Zepbound zur Gewichtsreduzierung bei arbeitslosen Menschen gelingen - so zumindest die Überlegung von Großbritanniens Gesundheitsminister Wes Streeting: "Unsere immer breiter werdenden Hüften stellen eine erhebliche Belastung für unser Gesundheitswesen dar", verkündete er in der britischen Tageszeitung Telegraph.

Premierminister Keir Starmer unterstützt Vorschlag

Adipöse Menschen würden mit elf Milliarden Pfund pro Jahr mehr Kosten für das staatliche Gesundheitssystem verursachen als Raucher. Sie seien im Schnitt vier Tage pro Jahr häufiger krank, einige müssten ihre Arbeit sogar komplett aufgeben, so Streeting. Und auch Premierminister Keir Starmer pflichtete seinem Gesundheitsminister gegenüber dem britischen Sender BBC bei. Abnehmspritzen seien "sehr wichtig für die Wirtschaft, damit die Menschen wieder in Arbeit kommen." Wissenschaftler sehen das allerdings differenzierter.

Übergewicht: Mehr als falsche Ernährung und Bewegungsmangel

Das Problem ist, dass wir nicht festgelegt haben, wann starkes Übergewicht ein Risikofaktor für weitere Erkrankungen ist, wann es Folge anderer Erkrankungen und wann es eine eigene Krankheit für sich ist, also den Organen direkt schadet.

Vielfach belegt sei jedenfalls, dass die Ursachen ganz verschieden und in den meisten Fällen zumindest teilweise genetisch bedingt seien. So vielschichtig wie das Problem, müssten entsprechend auch die Lösungsansätze sein, denn wo ein Medikament für die einen funktioniere, könne es für andere ein völlig falsches Mittel sein, so Rubino.