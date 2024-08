England: Wie die Zivilgesellschaft sich gegen rechts wehrt

In Großbritannien sind weitere rechtsextreme Krawalle ausgeblieben. Stattdessen haben Tausende gegen Fremdenhass protestiert. Die Justiz geht hart gegen rechte Randalierer vor.

Damit hatten wirklich nur die wenigstens gerechnet. Da hatte sich am Vortag das gesamte Vereinigte Königreich auf mehr rechtsradikale Randale in ganz großem Stil gefasst gemacht - und sich dann einigermaßen selbst überrascht.

Zusammenkünfte gewalttätiger Art an bis zu hundert Orten waren an den einschlägigen Stellen im Netz angekündigt worden. Unter den Zielen waren abermals Unterkünfte für Asylbewerber und auf Immigrationsrecht spezialisierte Anwälte. Die Polizei stufte die Aufrufe überwiegend als glaubwürdig ein.

Grund für das weitgehende Ausbleiben von Krawallen heute könne auch die Abschreckungstaktik der Regierung sein, die „wirklich alle Register“ ziehe, so ZDF-Korrespondentin Petersen.

Doch statt einer weiteren Eskalation der Gewalt kam es zu friedlichen Demonstrationen gegen Hass und Rassismus . Schätzungsweise 25.000 Menschen zogen durch die Straßen, unter anderem in London, Birmingham, Newcastle, Bristol und Brighton. Und die Straßen ihrer Städte waren es auch, die sie für sich zurückforderten. Ihr Schlachtruf: "Our streets!" - Die Straße gehört uns!

Ordnungskräfte gehen gezielt gegen Randale vor

Von den Rechten kaum eine Spur. Nur vereinzelt standen eine paar kleine Gruppen jener Randalierer, die zuletzt so viel Verwüstung angerichtet hatten , den Anti-Rassismus-Demonstranten gegenüber. Die Polizei hielt sie auseinander. Überhaupt waren die Ordnungskräfte in großer Stärke und bestens organisiert zur Stelle, wo es notwendig war - genauso wie die Regierung es gefordert hatte.

In Liverpool wurden am Mittwoch zwei Männer wegen tätlicher Übergriffe zu 20 beziehungsweise 30 Monaten Haft verurteilt, ein weiterer 58-jähriger Mann muss gar für drei Jahre ins Gefängnis. Er hatte bei den Tumulten vor einer Moschee in Southport die Polizei gewalttätig angegriffen. Nach seiner Verurteilung räumte er ein, er habe mit seinem Verhalten die Stadt Southport, die getöteten Mädchen und seine eigene Familie im Stich gelassen.