Moderne Sklaverei in England: Zwangsarbeit blieb unerkannt

Auch hinsichtlich der Rekrutierungsmechanismen der Täter sei der Fall ein relativ typisches Beispiel für moderne Sklaverei , erklärt Jakub Sobik vom Modern Slavery and Human Rights Policy and Evidence Centre der Universität Oxford: "Erstens sind Menschen, die von schwierigen Lebensumständen wie Armut und Sucht betroffen sind, besonders vulnerabel für Ausbeutung. Zweitens waren die Täter in der tschechischen Heimatstadt der Opfer so gut vernetzt, dass diese das Gefühl hatten, ihren Unterdrückern auch da ausgeliefert zu sein und deshalb nirgendwo entfliehen zu können."