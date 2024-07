Designer-Tasche "Made in Italy": Ausbeutung von Dior und Co.

Damit sich eine Designertasche "Made in Italy" nennen darf, müssen streng genommen nur die letzten beiden Produktionsschritte in Italien stattfinden. Über die vergangenen Jahrzehnte haben einige Luxuskonzerne Teile ihrer Produktion ins Ausland verlagert, etwa nach Osteuropa oder Asien. So lässt LVHM, der Mutterkonzern von Louis Vuitton, Christian Dior und Fendi, Schuhe und Handtaschen-Teile in eigenen Fabriken in Rumänien herstellen. Zur Endfertigung schickt man sie nach Frankreich und Italien. So spart sich das Unternehmen für einen Teil der Produktionskette die höheren italienischen Lohnkosten.