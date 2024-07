Armani und Dior in Italien der Ausbeutung verdächtigt

Die italienische Wettbewerbsbehörde hat wegen der mutmaßlichen Ausbeutung von Arbeitnehmern in ihren Lieferketten Untersuchungen gegen Ableger der Luxus-Modekonzerne Armani und Dior eingeleitet.

Die Behörde teilte mit, die Unternehmen hätten in einigen Fällen Produkte aus Werkstätten verkauft, in denen Arbeiter angestellt seien, die ...

Am Dienstag seien bereits die Geschäftsräume der Unternehmen in Italien durchsucht worden.

Arbeitspraktiken sollen untersucht werden

In beiden Fällen haben die Unternehmen möglicherweise unwahre Angaben zu ihrer Ethik und sozialen Verantwortung gemacht, insbesondere in Bezug auf die Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Gesetzen durch ihre Zulieferer.

Designer-Handtaschen sind begehrt und teuer. Doch ist die Herstellung umweltfreundlicher und sozialer als bei billigen Modellen? Und was steckt hinter den Fakes der teuren Taschen?

In der Untersuchung soll nun geprüft werden, ob die Unternehmen bei der Herstellung und dem Verkauf ihrer hochpreisigen Waren auf illegale Arbeitspraktiken zurückgegriffen haben.

Behörde: Armani und Dior verstoßen gegen Verbraucherschutzgesetz

Die Arbeitsbedingungen in den beauftragten Unternehmen stünden im Widerspruch zu den von Armani und Dior selbst in Werbung gepriesenen hohen Produktionsstandards. Diese Praxis verstößt nach Angaben der Behörde gegen das italienische Verbraucherschutzgesetz.

Eine Untersuchung der Mailänder Staatsanwaltschaft hatte Medienberichten zufolge zuvor festgestellt, dass Werkstätten in Italien, die Produkte für Armani und Dior herstellen, Arbeitskräfte ausbeuten, um die hochwertigen Produkte zu einem Bruchteil des Verkaufspreises herzustellen.

ZDFheute berichtete über Razzien

Auch ZDFheute hatte erst vor wenigen Tagen über das Thema berichtet. Eine Serie von Razzien von Mailänder Ermittlungsbehörden hatte im Frühjahr unter anderem ergeben, dass eine italienische Tochterfirma von Dior über Jahre hinweg Aufträge an chinesische Fabriken vergeben hatte, die Arbeiter ausbeuteten.

Die Arbeiter seien gezwungen worden, in den verdreckten Fabriken zu schlafen, um "24 Stunden am Tag Arbeitskräfte zur Verfügung zu haben". Sicherheitsvorrichtungen an den Maschinen wurden entfernt, damit schneller gearbeitet werden konnte, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters aus einem 34-seitigen Urteil des Mailänder Gerichts von Anfang Juli.