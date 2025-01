Guantanamo-Gefängnis auf Kuba: USA entlassen elf Häftlinge

In dem umstrittenen US-Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba sind nach der Entlassung von elf Insassen noch 15 Menschen inhaftiert.

Die scheidende US-Regierung hat elf weitere Häftlinge aus ihrem umstrittenen Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba entlassen und diese an den Oman überstellt.

In einer Erklärung des US-Militärs hieß es: "Die Vereinigten Staaten schätzen die Bereitschaft der Regierung des Oman und anderer Partner, die laufenden Bemühungen der USA zu unterstützen, die Zahl der Gefangenen auf verantwortungsvolle Weise zu reduzieren und die Einrichtung in Guantánamo Bay letztendlich zu schließen."

Nach deren Entlassung befänden sich noch 15 Gefangene in Guantánamo Bay, von denen drei für eine Überstellung infrage kämen, hieß es weiter.

Lager wurde nach 11.September 2001 errichtet

Erst am Silvestertag hatte das Pentagon mitgeteilt, dass nach fast 23 Jahren Haft mit Ridah Bin Salih al-Jasidi einer der ersten Insassen des US-Gefangenenlagers an sein Heimatland Tunesien überstellt worden sei. Er saß seit Januar 2002 dort ein und wurde nie eines Verbrechens angeklagt.

Das Gefangenenlager befindet sich auf Kuba im US-Marinestützpunkt Guantánamo Bay. Zeitweise waren dort fast 800 Menschen inhaftiert. Das Camp war nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 in den USA unter Präsident George W. Bush errichtet worden, um mutmaßliche islamistische Terroristen ohne Prozess festzuhalten.

