Immer wieder gibt es Berichte über Bürger, die sich der Polizei anschließen und verdächtige Bandenmitglieder in Selbstjustiz lynchen und anzünden. Vor kurzem hatte der Polizeisprecher von Port-au-Prince erklärt, Polizisten und Einwohner hätten in einer einzigen Nacht mindestens 28 Mitglieder krimineller Banden getötet.



Die allgemeine Unsicherheit hat das Leben in der Hauptstadt zum großen Teil lahmgelegt. Der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen, Volker Türk, sprach in New York davon, dass vier Millionen Menschen in Port au Prince "faktisch als Geiseln" gehalten werden.