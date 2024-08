Sorge vor Ölkatastrophe: Tanker brennt nach Huthi-Angriff

Huthi-Rebellen hatten den Öltanker am 21. August angegriffen.

Knapp eine Woche nach dem Angriff von Huthi-Rebellen auf den griechischen Öltanker "MV Sounion" wächst die Sorge vor einer möglichen Umweltkatastrophe im Roten Meer. Das Schiff liegt etwa 65 Kilometer von der Küste Eritreas entfernt und hat ungefähr 150.000 Tonnen Öl an Bord.

Die EU-Mission Aspides teilte am Donnerstag im Onlinedienst X mit, dass Berichten zufolge "mehrere Brände an mehreren Stellen auf dem Hauptdeck des Schiffes entdeckt" worden seien. Einen Ölteppich gebe es jedoch noch nicht. Das Schiff liege noch vor Anker und treibe nicht ab.

Aspides bereite sich darauf vor, "in Abstimmung mit den europäischen Behörden und den Nachbarländern Maßnahmen zu ergreifen, um eine Umweltkatastrophe abzuwenden".

Huthi verbreiten Video von Bombenlegung

Die jemenitischen Huthi-Rebellen veröffentlichten am Donnerstag ein Video, das Bombenlegungen durch ihre Kämpfer auf dem Tanker zeigen soll. Zu sehen ist, wie maskierte Männer Sprengstoff auf dem Schiff anbringen und diesen dann zünden, was mehrere Brände an Bord auslöst.