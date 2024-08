Kreml-Kritiker Ilja Jaschin berichtet nach Freilassung

Der prominente Kreml-Kritiker Ilja Jaschin hatte eine achteinhalbjährige Haftstrafe bekommen, weil er den Krieg in der Ukraine kritisierte. Nach dem Gefangenenaustausch hat ZDFheute den 41-Jährigen in Berlin getroffen, wo er über seine Zeit in russischer Lagerhaft und die anstehende Oppositionsarbeit im Exil erzählt.

Ilja Jaschin: Ich habe junge Häftlinge versucht davon zu überzeugen, nicht in den Krieg zu ziehen. Ein junger Mann, gerade mal 18 Jahre alt, verbrachte die Nacht im Nebenbett, er hatte einfach nur eine Wurst geklaut in einem Geschäft. Ein sehr freundlicher guter Junge. Er wollte lieber in den Krieg ziehen und an einem Abenteuer teilnehmen, als im Gefängnis zu sitzen. Jeden Abend habe ich Gespräche mit ihm geführt und ihm erklärt, dass dies kein Spiel, sondern ein echter Krieg ist. Dort töten sie wirklich, sie sterben wirklich, es gibt Blut, Eingeweide, Dreck. Ich war kurz davor, ihn zu überzeugen, dann wurde ich in eine Strafzelle gebracht. Er zog an die Front. Und ein paar Monate später erfuhr ich, dass er von einer Granate buchstäblich in Stücke gerissen wurde. Sie konnten mehrere Leichenfragmente finden, die in einem Sarg begraben wurden. Das ist mein Trauma. Ich erinnere mich sehr gut an sein Gesicht.