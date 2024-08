Ukrainische Offensive: Wird in Kursk der Krieg entschieden?

An sich würde Moskau dann auch riskieren, dass die Nato aktiv in diesen Konflikt eingreift, weil das eine harte rote Linie war, die anscheinend vor allem in Washington D.C. gezogen wurde. Also es ist einfach so, dass die Vorteile eines Atomwaffeneinsatzes aus russischer Sicht sehr, sehr unsicher sind, gleichzeitig aber die Nachteile aller Voraussicht nach sehr gravierend wären. Dementsprechend kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass dies gerade ernsthaft in Betracht gezogen wird, ob jetzt ukrainische Soldaten ein paar Kilometer hinter der Grenze agieren oder nicht.