Offensive der Ukraine hält hohe Geschwindigkeit

Bei ihrem Vorstoß in die westrussische Region Kursk machen die ukrainischen Streitkräfte nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj "gute Fortschritte".

Die ukrainischen Truppen sind seit dem 6. August weiter in die russische Region Kursk vorgedrungen. Obwohl sie durch einige erfolgreiche russische Angriffe aus dem Hinterhalt Verluste hinnehmen mussten, haben sie nach wie vor die Initiative und können Entwicklungen bestimmen.

Die ukrainische Offensive im russischen Kursk sei ein "Schlag für das System Putin". Eine Einordnung der ZDF-Korrespondenten in Moskau und Kiew.

Aufgrund des schnellen Manövrierens der ukrainischen Einheiten in dem zerklüfteten Gelände gibt es jedoch keine eindeutige Frontlinie, sondern eher eine flexible, fließende Kontaktlinie, entlang derer regelmäßig Kampfhandlungen stattfinden. Daher ist es nicht einfach, den Umfang der von der Ukraine gehaltenen Gebiete genau zu bestimmen.

Ziele bleiben unklar - strikte Funkstille

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

... ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin und leitet dort das Programm Sicherheit, Verteidigung und Rüstung. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt.

Ein sehr wahrscheinliches Ziel ist es jedoch, Russland zu zwingen, Truppen aus der Ostukraine nach Kursk zu verlegen und so den Druck auf die ukrainischen Verteidiger im Donbass zu verringern. Dies gilt insbesondere für die Operationsrichtungen Pokrowsk und Tschasiw Jar.

Weiterhin keine erfolgreiche Gegenwehr Russlands

In der Zwischenzeit steht fest, dass Russland eindeutig sowohl über keine Reserven als auch über keine Führungskapazitäten verfügt, um den ukrainischen Einmarsch rasch zu stoppen und zu isolieren.

Die örtlichen Kräfte des FSB und der Nationalgarde (Rosgwardija) waren nicht in der Lage, den ukrainischen Angriff aufzuhalten, ebenso wenig wie die wenigen unvorbereiteten Militäreinheiten. Infolgedessen gelang es der Ukraine, nicht nur Territorium, sondern auch bereits mehrere hundert Kriegsgefangene zu erobern.

Mangelnde Reserven

Das Hauptproblem auf russischer Seite besteht darin, dass Moskau eindeutig nicht über kampffähige militärische Reserven verfügt, die in die Region Kursk verlegt werden könnten. Dies bestärkt die früheren Einschätzungen, wonach etwa 80 bis 90 Prozent der kampffähigen russischen Bodentruppen entweder in der Ukraine oder in deren unmittelbarer Umgebung durch Auftrag gebunden sind.