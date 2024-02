Ukraine: Ärzte und Drohnen als Unterstützung an der Front

Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffskrieges begegnet Katrin Eigendorf einer Drohneneinheit an der Front und freiwilligen Ärzten, die sich um verwundete Soldaten kümmern. 22.02.2024 | 37:07 min

Schwer verwundete Soldaten versorgen

Ihre Patienten: schwer verwundete Soldaten. Das Ärzteteam holt sie direkt von der Frontlinie. In manchen Nächten sind es bis zu 200. In engen Zimmern kleiner Häuser, möglichst gut versteckt, arbeiten die Ehrenamtlichen. Ihr Ziel ist es, die Verwundeten so weit zu stabilisieren, dass sie anschließend in ein Krankenhaus transportiert werden können. Eine häufige Maßnahme: Amputationen.