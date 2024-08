US-Raketen: Abschreckung oder Provokation?

Seit dem Kalten Krieg wurden in Deutschland keine Mittelstreckenraketen mehr stationiert. Damals reagierte die Nato auf die Bedrohung durch sowjetische SS20-Raketen mit der Stationierung von US-amerikanischen Pershing II Raketen. Gleichzeitig wurden Gespräche zur Abrüstung aufgenommen – der sogenannte Doppelbeschluss. Er war die Grundlage für den INF-Vertrag, der 1987 von Ronald Reagan und Michael Gorbatschow in Washington unterzeichnet wurde. Der Vertrag gilt als historisches Rüstungskontrollabkommen und Wendepunkt im Kalten Krieg. Mehr als 30 Jahre lang war der INF zentraler Bestandteil der Sicherheitsarchitektur in Europa.