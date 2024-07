Warum die USA Raketen in Deutschland stationieren

Die USA werden ab 2026 Langstreckenraketen und Marschflugkörper in Deutschland stationieren. Damit soll Russland abgeschreckt werden. Das ist bislang zu den Plänen bekannt.

Tomahawk und Co. in Deutschland

Ein startender Tomahawk-Marschflugkörper: Damit können Ziele tief in Russland getroffen werden. (Archivbild) Quelle: imago

Erstmals seit Ende des Kalten Krieges werden die USA wieder Langstreckenraketen in Deutschland stationieren. Das haben Berlin und Washington am Mittwoch am Rande des Nato-Gipfels bekannt gegeben.

Um welche Waffen geht es und was können sie?

Die kurze Pressemitteilung des Weißen Hauses benennt drei konkrete Waffensysteme, die ab 2026 in Deutschland eintreffen sollen.

Marschflugkörper vom Typ Tomahawk mit einer Reichweite von über 2.000 Kilometern, sehr unterschiedliche Bewaffnungen möglich

mit einer Reichweite von über 2.000 Kilometern, sehr unterschiedliche Bewaffnungen möglich Flugabwehrraketen vom Typ SM-6 (auch bekannt als RIM-174)

(auch bekannt als RIM-174) Eine neuartige, noch in Entwicklung befindliche Hyperschallrakete

Es sind also Waffensysteme mit sehr unterschiedlichen Aufgaben - vom Abfangen feindlicher Raketen, Drohnen oder Flugzeuge bis zum Zerstören feindlicher Ziele in großer Entfernung. An die Bundeswehr werden diese Waffen nicht übergeben, sie verbleiben weiterhin unter Kontrolle der US-Armee.

Der Einsatz von Raketen und Marschflugkörpern kann auf ganz unterschiedlichen Arten erfolgen. In diesem Fall sind mobile Abschussvorrichtungen wahrscheinlicher als etwa eigens gebaute Raketensilos.

"Ich gehe aktuell davon aus, dass das mit dem System 'Typhon' gelöst wird. Das sind Begleitfahrzeuge sowie Sattelschlepper, die jeweils einen Container ziehen. In diesen wiederum stecken die Abschussvorrichtungen und in diesen wiederum jeweils vier Marschflugkörper Tomahawk oder SM-6", erklärt der Sicherheitsforscher Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr München.

Wo werden die Raketen genau stationiert?

Genaue Details, wo die Raketen stationiert werden, sind noch nicht bekannt. Das Verteidigungsministerium in Berlin verwies auf Nachfrage auf die US-Streitkräfte, aus dem Pentagon kam bislang keine Antwort.

Standorte der Nato-Atomwaffen in Europa

Möglich ist, dass die Einheiten Teil der "Second Multi-Domain Task Force" mit Sitz in Wiesbaden werden. Diesen Verband aktivierte die US-Armee 2021. Wiesbaden ist auch Sitz des 56. US-Artilleriekommandos, das schon in den Jahren bis 1991 dort über weitreichende Pershing-Raketen verfügte. Für Frank Sauer kommt die Ankündigung daher auch nicht überraschend:

Nein, daran überrascht nichts. Wenn man sich anschaut, was in einer Multi-Domain Task Force vorgesehen ist, dann waren SM-6 und Tomahawk zu erwarten. Frank Sauer, Universität der Bundeswehr München

Was ihn jedoch erstaune, ist, dass nicht auch die Stationierung von PrSM, neuartiger Raketenmunition für den aus der Ukraine bekannten Himars-Raketenwerfer, angekündigt wurde, so Sauer zu ZDFheute.

Was unterscheidet die Pläne vom Nato-Doppelbeschluss in den 1980ern?

Die Pläne wecken Erinnerungen an Spannungsphasen des Kalten Kriegs. 1983 stationierten die USA im Rahmen des sogenannten Nato-Doppelbeschlusses Langstreckenraketen in Deutschland. Anders als damals geht es heute nicht um die Stationierung von Atomraketen, sondern um konventionelle Waffen.

"Nato-Soldaten sagen No!": Demo mit Raketen-Attrappe Trotz Verbot nehmen Bundeswehrsoldaten in Uniform an einer Großdemonstration am 22. Oktober 1983 im Bonner Hofgarten teil. Mit dabei: eine Attrappe einer Pershing-2-Rakete. Quelle: dpa

Was ist der Zweck dieser neuen Stationierung?

Für den Experten Sauer ist die Verlegung der US-Raketen auch eine Reaktion auf russische Aufrüstung - insbesondere in der Exklave Kaliningrad, von wo aus Raketen schnell ganz Europa erreichen können. "Russland hat bereits 2016 in Kaliningrad Iskander-Systeme installiert, die Nuklearsprengköpfe tragen können. Das Lager für selbige wurde von 2016 bis 2018 renoviert. Schon lange vor der russischen Vollinvasion in der Ukraine 2022 stand also wieder eine russische nukleare Bedrohung für uns im Raum."

Die russische Exklave Kaliningrad mit den europäischen Nachbarstaaten. Quelle: ZDF

Mit den geplanten Waffen theoretisch bald Ziele weit in Russland erreichen zu können, soll Moskau von Angriffen auf Nato-Gebiet abhalten. Wie damals auch ist diese Absicherung glaubhafter, wenn der Nato für solch einen Schritt nicht vor allem große Interkontinentalraketen, also die maximale Eskalation, zur Verfügung stehen, sondern Raketen mit unterschiedlicher Zerstörungskraft.

Im Licht der russischen Aggression bleibt aber aktuell nichts anderes, als bestimmte Fähigkeitslücken in Europa zu füllen, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Perspektivisch muss man das alles irgendwann wieder wegverhandeln. Frank Sauer, Universität der Bundeswehr München

Was sind die langfristigen Pläne für die US-Raketen?

Die Mitteilung des Weißen Hauses stellt klar, dass es sich um "episodische" Stationierungen auf Rotationsbasis handele. Das bedeutet, die US-Waffen werden nicht auf unbegrenzte Zeit in Deutschland bleiben.

Für Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist damit klar die Erwartung verbunden, "dass wir selber investieren in die Entwicklung und Beschaffung von derartigen Abstandswaffen", sagte Pistorius an diesem Donnerstag im Deutschlandfunk. Die Verlegung durch die USA werde "uns genau die Zeit geben, die wir dafür brauchen."

Aktuell verfügt die Bundeswehr über keine eigenen Langstreckenraketen. Die begrenzt verfügbaren Marschflugkörper vom Typ Taurus können Ziele bis zu 500 Kilometer entfernt treffen. Sauer verweist auf die Nationale Sicherheitsstrategie der Bundesregierung, wo festgehalten ist, dass man "die Entwicklung und Einführung von Zukunftsfähigkeiten wie abstandsfähigen Präzisionswaffen befördern", wolle.

Im Juni hatten Deutschland, Frankreich und Polen eine Kooperation bei der Entwicklung neuer "weitreichender Abstandswaffen" verkündet. Am Donnerstag berichtete die " FAZ ", dass sich auch Italien dem Projekt angeschlossen habe. Die neue Rakete soll eine Reichweite von "deutlich mehr als Tausend Kilometer" haben, berichtete die Zeitung. Weitere Details sind noch nicht bekannt.