Luftangriffe auf Ukraine: Moskau setzt neue Taktiken ein

Akteure verbreiten falsche Erzählungen online und testen, welche besonders gut verfangen, erklärt Politikwissenschaftlerin Katharina Nocun. So auch nach dem Klinikangriff in Kiew.

Am Morgen des 8. Juli startete Russland einen massiven, verheerenden Luftangriff auf die Ukraine . Die meisten Raketen trafen Kiew, Kryvy Rih und die Region Dnipropetrowsk. Insgesamt gab es mehr als 33 Tote und mehr als 120 verletzte Zivilisten.

Neue russische Vorgehensweise

Der Grund, warum der russische Angriff so verheerend war, liegt darin, dass Moskau bei diesem Angriff eine neue Taktik anwandte. Raketen, Marschflugkörper und ballistische Raketen wurden in zwei Wellen abgefeuert, mit einer kurzen Zeitspanne zwischen den beiden.

In der ersten Welle wurden Marschflugkörper und einige ballistische Raketen abgefeuert, um die genaue Position der ukrainischen Luftabwehr zu ermitteln und die Raketenwerfer der Luftabwehr dazu zu bringen, die bereits in sie geladenen Raketen abzufeuern.

Mit Raketen- und Drohnenangriffen terrorisieren die russischen Angreifer die Menschen in der Ukraine. Die hoffen zunehmend verzweifelt auf mehr Waffen der Nato-Partner.

Die durch den Erstschlag geschwächte ukrainische Luftabwehr war nicht in der Lage, die meisten der ankommenden Raketen abzuwehren, insbesondere die Marschflugkörper vom Typ Kh-101. Darüber hinaus wurden die Raketen der zweiten Welle von anderen Orten aus abgeschossen als die des Erstschlags, und die unterschiedlichen Flugbahnen erschwerten die Aufgabe der ukrainischen Flugabwehr zusätzlich.

Ein wesentliches Element der neuen Taktik war, dass sich Russland auf die Fähigkeit der Kh-101 verließ, am Boden abzutauchen, das heißt in sehr geringer Höhe zu fliegen, so dass sie von den Radaranlagen der Luftabwehr nur schwer entdeckt werden konnten.