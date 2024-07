Nato-Chefstrategin Babst: Nato hat keine Russland-Strategie

Zurzeit würde das Bündnis keine gute Figur machen, so Babst. Das wisse auch der russische Präsident Wladimir Putin und habe Anfang der Woche einen "Gipfelgruß" in Form von mehr als 30 Marschflugkörpern und Raketen, die auf ukrainische Ziele abgefeuert wurden, gesendet. Dabei wurde auch das größte Kinderkrankenhaus des Landes getroffen . Das zeige deutlich die russische Botschaft: "Die Nato ist nicht in der Lage, Russland jenseits des eigenen Territoriums auch nur um einen Zentimeter abzuschrecken."