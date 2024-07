Nato-Gipfel: Olaf Scholz auf schwieriger Mission

Der Bundeskanzler hat also beim Gipfel in Washington eine undankbare Mission: Olaf Scholz (SPD) muss den Verbündeten vermitteln, wie viel sein Land und seine Regierung schon tun, noch tun werden - und damit an Grenzen stoßen. Er muss die amerikanische Politik an die gemeinsamen Werte mit Europa und die ein Dreivierteljahrhundert lange gemeinsame Geschichte in der Nato erinnern.