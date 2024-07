Expertin über Kiew-Angriffe: "Klare Botschaft an Nato"

Einen Tag vor dem Beginn des Nato-Gipfels in Washington am Dienstag lässt Wladimir Putin die Ukraine erneut massiv bombardieren. In der Hauptstadt Kiew wird ein Kinderkrankenhaus getroffen , landesweit sterben mindestens 36 Menschen.

... die Angriffe auf Kiew und andere Städte mit vielen Toten

"Putin zeigt nochmal, was seine Kriegsziele sind", so die Sicherheitsexpertin. "Er zeigt damit auch ganz klar, dass er kein Interesse an Verhandlungen oder Frieden hat, sondern dass er immer noch gewinnen will."