Update am Morgen: Ein schweißtreibendes Jubiläum

Guten Morgen,

es ist heißer als sonst in der US-Hauptstadt Washington, für heute sind Temperaturen bis zu 36 Grad angesagt. Ich kann Ihnen aus erster Hand berichten: Jeder kleine Fußmarsch lässt den Schweiß in Strömen fließen. Mit dem Auto zu fahren, ist aber auch keine Alternative - so viele Straßensperren wie aktuell gibt es auch in Washington selten.

Kein Wunder: Heute sind die Staats- und Regierungschefs aus 32 Nato-Staaten und von befreundeten Partnerstaaten aus dem Asien-Pazifik-Raum in der Stadt. Es ist Nato-Gipfel, nicht irgendeiner, sondern Jubiläumsgipfel: 75 Jahre alt wird die Allianz, und das will sie feiern. Doch selten war der Kontrast zwischen Außendarstellung ("die Nato ist so geeint und stark wie nie") und innerer Zerrissenheit (durch Putins weiterhin brutalen Angriffskrieg und der Sorge vor einer Rückkehr von Donald Trump ) so groß.

09.07.2024 | 1:29 min

Wohin also steuert die Nato? Kann man sie Trump-sicher machen, also so gut aufstellen, dass sie auch eine Rückkehr des Nato-Skeptikers ins Weiße Haus überleben würde? Und vor allem: Wie viel Unterstützung bekommt die Ukraine - welche Versprechen kann die Nato ihr für einen möglichen Beitritt machen?

Das sind die Fragen, die nicht nur hier in Washington alle umtreiben.

Was genau macht die die Nato eigentlich?

09.07.2024 | 1:10 min

Und wenn am Morgen US-amerikanischer Zeit die Staats- und Regierungschefs zu ihren "Doorsteps", den kurzen Auftritten vor die Mikrofone der Weltpresse treten, werden wir besonders auf diese hier achten:

Viktor Orban , der Mann, der gerade erst eine so genannte "Friedensmission" auf eigene Faust unternommen hat: Wie begegnet er der harten Kritik seiner Verbündeten?

, der Mann, der gerade erst eine so genannte "Friedensmission" auf eigene Faust unternommen hat: Wie begegnet er der harten Kritik seiner Verbündeten? Olaf Scholz und Emmanuel Macron , das nach Wahlschlappen geschwächte und selten einige europäische Duo: Wie viel Kraft hat es noch, die Nato anzutreiben - und die Ukraine zu unterstützen?

und , das nach Wahlschlappen geschwächte und selten einige europäische Duo: Wie viel Kraft hat es noch, die Nato anzutreiben - und die Ukraine zu unterstützen? Keir Starmer , der neue britische Premier, gerade gewählt und direkt auf seinem ersten Nato-Gipfel: Wird er der neue starke Mann der Nato?

, der neue britische Premier, gerade gewählt und direkt auf seinem ersten Nato-Gipfel: Wird er der neue starke Mann der Nato? Wolodymyr Selenskyj, der ukrainische Präsident wird spätestens morgen als Gast in Washington erwartet: Wird er sich zufrieden geben mit dem, was die Nato ihm präsentiert?

der ukrainische Präsident wird spätestens morgen als Gast in Washington erwartet: Wird er sich zufrieden geben mit dem, was die Nato ihm präsentiert? Und schließlich, natürlich der US-Präsident Joe Biden: Ist er fit genug für den Job, oder hat er wenigstens die Größe, bald aufzugeben?

Wir sind gespannt, wie nicht nur diese Herren heute und morgen auftreten - und werden berichten.

Kommen Sie gut und hoffentlich ohne schweißtreibende Probleme durch den Tag!

Florian Neuhann, ZDF-Nato-Korrespondent, gerade in Washington, D.C.

Ausführlich informiert

Hat die Nato eine Strategie, um Putins Aggression einzudämmen? Ex-Nato-General Ramms ordnet bei ZDFheute live ein.

09.07.2024 | 32:58 min

Neues von der EM

Das Halbfinale Spanien - Frankreich in der Zusammenfassung 09.07.2024 | 6:55 min

Wer Spanien am Sonntag in Berlin gegenübersteht, entscheidet sich heute Abend. Die Niederlande und England spielen um 21 Uhr in Dortmund um den Einzug ins Finale der Fußball-EM. Die Niederländer hoffen auf eine Wiederholung des EM-Triumphs von 1988, als das Turnier ebenfalls in Deutschland ausgetragen wurde.

Fußball-EM 2024 : Spielplan und Ergebnisse Alle Teams, Begegnungen und Spielorte auf einen Blick.

Was heute noch wichtig ist

Schweitzer soll Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz werden: Der Landtag in Mainz wählt einen neuen Ministerpräsidenten. Der bisherige Sozial- und Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) soll Nachfolger von Malu Dreyer werden. Schweitzer braucht in der geheimen Wahl 51 von 101 Stimmen der Abgeordneten. Die Mainzer Ampel-Koalition verfügt über 54 Stimmen, also drei mehr als notwendig. Die Wahl gilt als Formsache.

Modi besucht Wien: Nach einem Besuch bei Russlands Präsidenten Wladimir Putin führt Indiens Premierminister Narendra Modi heute Gespräche mit der österreichischen Staatsspitze. Österreichs Kanzler Karl Nehammer hofft im Zusammenhang mit dem Treffen auf eine stärkere Rolle Indiens bei den Bemühungen um eine Lösung des Ukraine-Konflikts, wie es aus österreichischen Regierungskreisen hieß.

BGH entscheidet in Mietstreit um Kaution und Schadenersatz: Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe will heute Mittag darüber entscheiden, ob ein Vermieter auch noch mehr als ein halbes Jahr nach Auszug einer Mieterin Schadenersatz für Schäden an der Wohnung mit der Mietkaution verrechnen durfte. In der Regel verjähren solche Ansprüche nach sechs Monaten.

Tatverdächtiger im Fall Valeriia wird ausgeliefert: Bei den Ermittlungen zum gewaltsamen Tod der neunjährigen Valeriia aus Döbeln wird heute ein in Prag festgenommener Tatverdächtiger der sächsischen Polizei übergeben. Im Anschluss soll er nach Chemnitz gebracht und dort einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der 36-jährige Moldawier steht im Verdacht, das Mädchen Anfang Juni getötet zu haben.

Zahl des Tages

1.500.000

Quelle: dpa

Vor 25 Jahren brechen 1,5 Millionen Raver bei der Love Parade alle Rekorde. Für neuneinhalb Stunden verwandeln Techno-Fans den Berliner Tiergarten in die größte Open-Air-Disco der Welt.

Ein Lichtblick

Quelle: ZDF/iStock.comdpa

Gesagt

Wenn Kleider den Körper nicht enthüllen, hat man eher die Chance, den eigenen Geist zu offenbaren. Miuccia Prada, Modedesignerin

Ohne sie wäre das Modehaus ihrer Familie kaum zu einer der begehrtesten Luxus-Marken der Welt geworden: Die Mailänder Modeschöpferin Miuccia Prada wird heute 75.

Weitere Schlagzeilen

Europas neue Rakete : Was kann die Ariane 6? Mit einer neuen Rakete will Europa im Wettbewerb um Aufträge im All mithalten. Was kann die Ariane 6? Entdecken Sie sie im 3D-Modell.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 09.07.2024 | 2:03 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

An diesem Mittwoch ziehen in der Osthälfte nach oft sonnigem Tagesbeginn kräftige Schauer und Gewitter auf, im Nordosten mit Unwettergefahr. Im Westen zeigt sich immer häufiger die Sonne, einzelne Schauer und Gewitter sind aber möglich. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 22 Grad an der Nordsee und 31 Grad in der Lausitz.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein