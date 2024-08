Ukraines Kursk-Vorstoß: Gehen Moskau die Soldaten aus?

Mit dem Vorstoß in Kursk will die Ukraine Russland wohl dazu zwingen, Truppen aus dem Donbass abzuziehen. Gelungen ist das bisher nicht. Aber: Wie groß sind Moskaus Reserven noch?

Kiews Vorstoß in Kursk

Immer häufiger zeigt die Ukraine, dass sie - wie jetzt in Kusrk- vorstoßen kann, ohne dass das Folgen habe. So entlarve sie Russland Schritt für Schritt, sagt Militärökonom Marcus Keupp. 08.08.2024 | 27:50 min

Die Offensive der Ukraine gegen die russische Region Kursk geht weiter voran. Die Ukrainer sind inzwischen auch in die Region Belgorod eingedrungen. Moskau ist immer noch nicht in der Lage, eine effektive Verteidigung zu organisieren, um die hochmanövrierfähigen ukrainischen Kräfte aufzuhalten.

Ukraine hofft auf Umverteilung der russischen Truppen

Obwohl das Hauptziel der ukrainischen Operation nicht bestätigt ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass Kiew Russland zwingen will, seine Truppen aus dem Donbass zur Verteidigung der Region Kursk abzuziehen.

Die Offensive der ukrainischen Truppen in der russischen Region Kursk geht weiter. Gleichzeitig sterben in der Ostukraine 14 Menschen bei einem Luftangriff. 09.08.2024 | 1:50 min

Auf diese Weise würde die Ukraine die dringend benötigte Zeit gewinnen, um die Befestigungen insbesondere in der Operationsrichtung Pokrowsk und in Chasiv Jar zu verstärken.

Russland hält an Offensive im Donbass fest

Bislang ist jedoch nicht belegt, dass Russland Landstreitkräfte aus dem Donbass in die Region Kursk verlegt hat. Die Intensität der russischen Luftangriffe hat abgenommen, was darauf hindeutet, dass die Bomber anderweitig eingesetzt werden, aber die russischen Landtruppen rücken weiter vor.

Nach dem Vorstoß der Ukraine in die russische Region Kursk warnt der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde Grossi, vor einem Atomunfall. In Kursk steht ein Atomkraftwerk. 10.08.2024 | 0:24 min

In Richtung Pokrowsk haben die Russen vor kurzem die gesamten Dörfer Zhelanne und Sergiivka eingenommen, während sie in Richtung Toretsk in Nju Jork weiter vorgerückt sind und auch den Stadtrand von Toretsk erreicht haben.

Moskau schickt wenig erfahrene Soldaten in Region

Anstatt Armeeeinheiten aus dem Donbass zu verlegen, beabsichtigt Moskau offenbar, den ukrainischen Vormarsch in der Region Kursk zu verlangsamen, indem es Einheiten der Nationalgarde und des Grenzschutzes sowie Wehrpflichtige und einige paramilitärische Verbände einsetzt.

Nach dem Vordringen ukrainischer Truppen in die Region Kursk haben russische Behörden die Lage zu einem nationalen Notstand hochgestuft. Die Ukraine setzt ihre Offensive fort. 10.08.2024 | 2:00 min

Diesen weniger erfahrenen Einheiten mangelt es häufig an dem notwendigen operativen Sicherheitsbewusstsein: Mehrere Dutzend russische Truppen wurden bereits gefangen genommen, ein großer russischer Konvoi, bestehend aus 13 bis 14 Truppentransportern, der sich nahe der Frontlinie bewegte, wurde von ukrainischer Artillerie getroffen.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin und leitet dort das Programm Sicherheit, Verteidigung und Rüstung. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Jedoch dürfen diese in den ersten Tagen des ukrainischen Angriffs begangenen Fehler nicht automatisch auf die bevorstehenden russischen Operationen übertragen werden. Zur Erleichterung der Gegenmaßnahmen hat Russland in der Region Kursk sowie in den nahe gelegenen Regionen Brjansk und Belgorod eine Anti-Terror-Regelung eingeführt. Dies erleichtert den russischen Behörden die Durchführung von Kampfhandlungen auf russischem Boden und gegebenenfalls auch die Evakuierung von Zivilisten.

Die Lage der russischen Region Kursk. Quelle: ZDF

Hinweise auf geringe Reserven Russlands

Unterdessen scheint der langsame Einsatz russischer Reserven das frühere, weithin umstrittene Argument zu untermauern, dass sich der größte Teil der verlegbaren russischen Landstreitkräfte bereits in der Ukraine oder in deren unmittelbarer Nähe befindet. So hätte Moskau nur wenige freie Reserven zur Verfügung.

Ursprünglich wollte die russische Militärführung Luftstreitkräfte einsetzen, um die anrückenden ukrainischen Truppen zu treffen. Aber die Ukraine war offenbar gut vorbereitet und verfügte über umfangreiche Flugabwehrkapazitäten, um größere russische Luftangriffe zu verhindern.

Operationen im Schatten von Kursk

Während sich die Aufmerksamkeit des Kremls und der Welt auf die Region Kursk konzentrierte, führten ukrainische Sondereinsatzkräfte einen Landungsangriff auf der Nehrung Kinburn durch und griffen die dortigen russischen Streitkräfte erfolgreich an.

Der Ukraine ist es in letzter Zeit auch gelungen, große russische Munitionsdepots anzugreifen. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Morozovsk wurde ein großes Munitionsdepot zerstört, ein weiteres.

Drohnen als Waffe im Luftkampf

Es gibt immer mehr Bildmaterial, das darauf hinweist, dass beide Seiten FPV-Drohnen in großem Umfang einsetzen, um die größeren und wertvolleren Drohnen des Gegners abzuschießen. In den letzten Tagen haben ukrainische FPVs mindestens neun russische Aufklärungsdrohnen verschiedener Typen (Orlen, Zala, Supercam) abgeschossen.

Im russischen Angriffskrieg zählen Drohnen auf beiden Seiten zu den wichtigsten Waffen. ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf war mit einer ukrainischen Einheit in Frontnähe unterwegs. 23.06.2024 | 1:38 min

Inzwischen hat Russland mehrere erfolgreiche FPV-Angriffe auf schwere ukrainische Nachtbomberdrohnen mit dem Spitznamen "Baba Yaga" veröffentlicht. Es ist nicht klar, seit wann die beiden Seiten FPVs als Kampfflugzeuge einsetzen, aber offenbar wird diese Taktik immer häufiger angewandt.

Darüber hinaus ist es der Ukraine gelungen, mindestens zwei, möglicherweise sogar drei russische Hubschrauber mit FPVs abzuschießen, indem sie deren Heckrotor getroffen haben.

Nach dem Angriff der Ukraine im russischen Gebiet Kursk bekräftigt Präsident Selenskyj, die "Ukrainer können ihre Ziele erreichen". 09.08.2024 | 1:13 min

Bisher wurde der Abschuss eines Kampfhubschraubers Kamov 28 und eines Mi-8 bestätigt, während das Schicksal eines weiteren Mi-8 noch offen ist. Sollte sich diese Taktik jedoch weiter verbreiten, könnte sie zu einer ernsthaften Bedrohung für die Drehflügler beider Seiten werden.

