Ukraine-Krieg: Russlands Flugplätze und Flugabwehr im Visier

Die Ukraine greift Flughäfen von russischen Bombern und Kampfjets an. Vorrang hat die Zerstörung der Luftverteidigung - womöglich in Vorbereitung auf die Ankunft der ersten F-16.

Drohnen und KI revolutionieren den Krieg in der Ukraine. 24.07.2024 | 6:12 min

Die Ukraine hat in jüngster Zeit eine Reihe bemerkenswert erfolgreicher Angriffe gegen russische Militärflugplätze sowie andere Luft- und Luftverteidigungsanlagen durchgeführt.

Am 27. Juli veröffentlichte die Ukraine die Information, dass es ihrem militärischen Nachrichtendienst (HUR) gelungen ist, den Luftwaffenstützpunkt Olenya in der russischen Region Murmansk, etwa 200 Kilometer von der finnischen Grenze entfernt, mit Hilfe von Langstreckendrohnen zu treffen. Der Treffer selbst erfolgte am 25. Juli. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Olenya sind einige der strategischen Bomber Russlands stationiert, darunter die Tupolev Tu-22M3.

In ersten ukrainischen Berichten wurde behauptet, dass bei dem Angriff eine Tu-22 beschädigt wurde; dies konnte jedoch durch Satellitenbilder, die einige Tage später veröffentlicht wurden, nicht bestätigt werden.

Ukraine kann russische Ziele in mehr als 1.500 Kilometer Entfernung treffen

Dennoch stellt der Schlag eine bemerkenswerte Verbesserung der Fähigkeit der Ukraine dar, russische strategische Ziele in Bezug auf die Entfernung zu treffen, da der Luftwaffenstützpunkt Olenya mehr als 1.700 Kilometer von der Ukraine entfernt ist.

Militäranalyse : Welche Rolle die ukrainische Drohnenarmee spielt Die Ukraine hat kürzlich einen der bisher größten Drohnenangriffe auf russische Luftstreitkräfte gestartet. Währenddessen rückt Russland auf Pokrowsk vor. Die Militäranalyse. von Christian Mölling, András Rácz Analyse

Neben dem Stützpunkt in Olenya wurden auch zwei weitere Militärflugplätze getroffen: der Stützpunkt in Dyagilevo in der Region Ryazan und der Flughafen Engels in der Region Saratov. Beide Flughäfen sind dafür bekannt, dass sie von Russlands strategischen Bombern genutzt werden.

Erstmals russischer Kampfhubschrauber von Drohne abgeschossen

Bei einem Angriff auf den Militärflughafen Saki auf der Krim hat die Ukraine mindestens zwei, möglicherweise sogar drei Sukhoi-30-Kampfflugzeuge beschädigt. Ein Sukhoi-34-Bomber stürzte ab, vermutlich aufgrund eines mechanischen Defekts.

Hightech verändert den Krieg in der Ukraine. auslandsjournal frontlines begleitet ukrainische IT-Experten, die der Armee Technologie liefern. 25.07.2024 | 29:00 min

Am 30. Juli gelang es einer ukrainischen Angriffsdrohne, einen russischen Hubschrauber vom Typ Mi-8 in der besetzten Region Donezk zu treffen, während der Hubschrauber abhob. Der Verlust wurde auch von russischen Quellen bestätigt. Dies ist der erste bestätigte Fall, in dem eine Kampfdrohne einen Hubschrauber abschießen konnte.

Ukraine könnte Russland zur Verlegung von Flugzeugen zwingen

Durch die Angriffe wurde zwar keiner der wertvollen strategischen Bomber Russlands beschädigt oder zerstört, doch die Tatsache, dass die Ukraine ihre Fähigkeit demonstriert hat, die Stützpunkte anzugreifen, wird Russland höchstwahrscheinlich dazu zwingen, seine Bomber auf weiter von der Ukraine entfernte Flughäfen zu verlagern.

Aus der Geschichte habe man gelernt, dass Verteidigung priorisiert werden müsse, sagt der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, im Interview mit ZDFheute live. 23.07.2024 | 18:02 min

Auch wenn es Russland nicht an Militärflughäfen mangelt, die es nutzen könnte, wird die Verlegung der Flugzeuge, des Personals und der gesamten Logistik mindestens ein bis zwei Wochen dauern. Wenn die Bomber außerdem mehrere hundert Kilometer weit fliegen müssen, bevor sie ihre Marschflugkörper gegen die Ukraine abschießen können, wird es für die Ukraine - und die westlichen Verbündeten - einfacher, sie rechtzeitig zu entdecken und sich auf mögliche Angriffe vorzubereiten.

Schwächung der russischen Luftstreitkräfte Priorität

Neben den Angriffen auf Militärflughäfen hat die Ukraine in den letzten zwei Wochen auch fast ein Dutzend Luftabwehrsysteme zerstört, von Kurzstrecken-Pantsir-Systemen bis hin zu S-300-Raketen.

Nach verheerenden russischen Angriffen - wie die Ukraine Lufthoheit erlangen kann. Generalmajor Freuding und Ex-US-General Hodges über die militärische Lage bei ZDFheute live. 11.07.2024 | 38:31 min

Offenbar hat die Ukraine der Schwächung der russischen Luftstreitkräfte und Luftangriffe Priorität eingeräumt. Der wahrscheinlichste Grund dafür ist, dass die ersten F-16-Kampfflugzeuge bald eintreffen sollen , so dass die Beeinträchtigung der russischen Fähigkeit, ihnen oder ihren Luftwaffenstützpunkten Schaden zuzufügen, ein wesentlicher Bestandteil der Vorbereitungen für deren sicheren Einsatz ist.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog: