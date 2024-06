Welche Rolle die ukrainische Drohnenarmee spielt

Es gibt immer häufiger Anzeichen dafür, dass es den russischen Truppen an gepanzerten Mannschaftstransportwagen mangelt. Bereits seit Monaten setzt die russische Infanterie Cross-Motorräder sowie in China hergestellte Desertcross-1000-Geländefahrzeuge ein. Darüber hinaus sind kürzlich Videoaufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie die russischen Streitkräfte alte BRDM-Spähwagen für Infanterieangriffe einsetzen. BRDM wurden in den späten 1950er Jahren entwickelt und ab 1962 produziert.