Ukraine-Militäranalyse: Iran hilft Russland bei Raketen aus

Frontlinie in der Ukraine: Große Mengen iranischer Raketen könnten die Luftabwehr auf eine schwere Probe stellen. (Symbolbild, Archiv)

Es sind Nachrichten aufgetaucht, die bereits von westlichen Beamten bestätigt wurden, wonach der Iran mehr als 200 ballistische Kurzstreckenraketen an Russland geliefert hat. Einer der genannten Typen ist die Fath-360, die eine Reichweite von etwa 120 Kilometern hat und einen 150 Kilogramm schweren Sprengkopf trägt.

Diese Menge an ballistischen Kurzstreckenraketen würde Russland in die Lage versetzen, eine Reihe von konzentrierten Angriffen auf ukrainische Ziele in der Nähe der Frontlinie zu führen. Aufgrund der Ungenauigkeit dieser Raketen sind die wahrscheinlichen Ziele größere, statische Infrastrukturobjekte wie Kraftwerke, Umspannwerke, Bahnhöfe oder Häfen. Außerdem können sie auch gegen Kommandoposten, Logistikdepots, Kasernen, Treibstoffdepots und andere militärische Ziele eingesetzt werden.