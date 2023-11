"Meine Mitarbeiterin wurde abgeschlachtet"

ZDFheute : Herr Albin, Sie leben in Sderot. Dort haben Sie den Angriff der Hamas überlebt. Können Sie die Ereignisse beschreiben?

(atmet tief durch): Im Süden Israels, direkt neben dem Gaza-Streifen, sind viele Menschen von Hamas-Terroristen abgeschlachtet worden. Am Samstagmorgen hat eine regelrechte Invasion stattgefunden.

Robert Albin, Philosophie-Professor an der Sapir Academy

Auch meine Mitarbeiterin wurde in ihrem Büro regelrecht abgeschlachtet, ihr Ehemann, ihre zwei Töchter, 19 und 20 Jahre alt, und ihr 80-jähriger Vater. Das passierte am Samstagmorgen. Ich bin sehr, sehr traurig.

Drei Tage nach dem Hamas-Terrorangriff auf israelische Ortschaften hat Israels Armee die Grenze nach eigenen Angaben wieder unter Kontrolle gebracht. Dazu laufen Vorbereitungen für eine Bodenoffensive. 10.10.2023 | 3:07 min

ZDFheute : Und wie ist die Situation jetzt im Moment? Was wird Ihnen berichtet?

Albin: Es sind immer noch Terroristen in der Stadt. Jetzt, in diesem Moment, während wir uns unterhalten, gibt es immer noch Schüsse auf den Straßen. Die Menschen sind in ihren Häusern, müssen ruhig sein, das Licht auslassen, um nicht von den Terroristen, die draußen sind, entdeckt und ermordet zu werden.