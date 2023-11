Entführte Israelis: Welche Befreiungs-Möglichkeiten es gibt

"Sie schießen auf uns. Ich blute. Ich habe Angst zu sterben. Ich weiß nicht, was ich tun soll." Eine Mutter erzählt vom letzten Anruf ihrer Tochter. Romy ist eine der überwiegend jungen Menschen, die am Samstag ein Musikfestival in Israel besuchen, bevor radikalislamische Terroristen die Veranstaltung stürmen