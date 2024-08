Fumio Kishida: Japans Regierungschef will sich zurückziehen

Japans Ministerpräsident Fumio Kishida kündigt an, dass er nicht zur Wiederwahl als Vorsitzender der LDP antreten wird.

Der Chef der seit Jahrzehnten fast ununterbrochen regierenden Partei ist gewöhnlich auch der Ministerpräsident. Kishida übernimmt damit die Verantwortung für einen politischen Spendenskandal, in den einige der innerparteilichen Machtgruppen verwickelt sind.

Er stand wegen des Umgangs damit zunehmend in der Kritik. Die Zustimmungswerte für seine Regierung, die im Oktober 2021 antrat, fielen in der Folge unter 30 Prozent.

In Hiroshima haben die Menschen an den Atombombenabwurf vor 79 Jahren erinnert. Japans Ministerpräsident Kishida forderte in seiner Rede eine Welt ohne Atomwaffen.

06.08.2024 | 0:22 min