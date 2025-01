Trump nennt Trudeau "Gouverneur des 51. Bundestaates der USA"

Nach Trudeaus Rücktrittsankündigung setzte Trump gleich noch einen drauf. Kanada solle doch mit den USA fusionieren: "Zusammen - was wäre das für eine großartige Nation", lautete sein Kommentar. Dann würden auch die Zölle wegfallen, schrieb Trump in seinem Online-Dienst "Truth Social".

Kanadas Liberale im Umfragetief

"Seit Monaten hagelt es herbe Kritik an Trudeaus Politik", so ZDF-Korrespondentin Nicola Albrecht in New York.

07.01.2025 | 2:29 min