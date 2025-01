Brände in L.A.: Klimawandel erhöht Risiko von Waldbränden

Dürrebedingungen würden immer häufiger im Winter auftreten, was die Chance erhöhe, dass ein Feuer während der starken Santa-Ana-Winde ausbricht, die kleine Brände in tödliche Infernos verwandeln können, so Barnes. Solche Bedingungen bezeichnen Experten auch als Feuerwetter.

Der Kampf gegen die Großfeuer in Kalifornien im ZDFheute Video: Die Feuerwehr versucht, die Brandherde zu kontrollieren, Anwohner sollen sich in Sicherheit bringen.

Mehr und heftiger

Nach den Modellierungen ist Feuerwetter in Südkalifornien aufgrund der bisherigen Erderwärmung von 1,3 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitraum um 35 Prozent wahrscheinlicher geworden als in einem Klima ohne diese Erwärmung. Die Waldbrandsaison habe sich in Südkalifornien um durchschnittlich 23 Tage verlängert, was das Risiko erhöht, dass Brände während der intensiven Santa-Ana-Winde ausbrechen. Erklärbar ist das durch den Rückgang des Niederschlags im Herbst (Oktober bis Dezember), der früher das Ende der Waldbrandsaison markierte.