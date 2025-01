Kämpfe in Kolumbien: Präsident Petro ruft Notstand aus

Seit Donnerstag waren in der Grenzregion zu Venezuela im Nordosten Kolumbiens bei Kämpfen zwischen der Guerillagruppe ELN und Splittergruppen der früheren Farc-Rebellen rund 80 Menschen getötet worden. Am Montag wurden dann weitere mindestens 20 Tote bei Kämpfen im Amazonasgebiet im Süden des Landes gemeldet.

In Kolumbien herrscht ein Teufelskreis von Leid und Gewalt. Eine Deutsche hilft Jugendlichen in einem Armenviertel aus der Spirale auszubrechen.

Präsident Petro erklärt ELN den Krieg

Angaben des kolumbianischen Militärs zufolge haben inzwischen rund 20.000 Menschen ihr Zuhause verlassen, um vor der Gewalt nahe der Grenze zu Venezuela im Nordosten des Landes Zuflucht zu suchen. Mehr als 19.800 Vertriebene seien in Unterkünften untergebracht, gab der General Erik Rodríguez an. Präsident Petro warnte die ELN nach den blutigen Angriffen vor einer harten Reaktion des Staates.

Petro hatte schon am Freitag erklärt, er werde die Friedensverhandlungen mit der ELN aussetzen. Er warf der Gruppierung "Kriegsverbrechen" im nordöstlichen Gebiet von Catatumbo an der Grenze zu Venezuela vor und sprach von einem "Massaker an der wehrlosen Zivilbevölkerung". Rund 5.000 Soldaten der kolumbianischen Armee wurden bereits in das Gebiet entsandt.