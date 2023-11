Kurz vor Gericht: Es wird ernst für Österreichs Ex-Kanzler

Der Gerichtsprozess gegen Österreichs ehemaligen Kanzler Kurz hat begonnen. Ihm wird vorgeworfen, in einem Untersuchungsausschuss Falschaussagen gemacht zu haben. 18.10.2023 | 0:15 min

Wie kam es dazu?

Das Ibiza-Video stand am Anfang dieses Verfahrens: Im Gespräch mit einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte zeigte sich der spätere Koalitionspartner von Kurz, Heinz-Christian Strache von der FPÖ, offen für Bestechlichkeit.

Anlass für die Staatsanwaltschaft, Ermittlungen einzuleiten und Beweismittel sicherzustellen. Aus diesen Beweismitteln, unter anderem Chats von Politiker- und Beamten-Handys, ergaben sich weitere Ermittlungen. Schließlich geriet auch Sebastian Kurz in Verdacht, Straftaten begangen zu haben. Es wurden die ÖVP-Zentrale und das Bundeskanzleramt durchsucht.

Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz zog sich vorerst komplett aus der Politik zurück. Wie es dazu kam. 02.12.2021 | 1:57 min

Um welche Straftaten geht es?

Sebastian Kurz hatte in dem sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss Fragen zu seiner Einflussnahme auf Postenbesetzungen beantwortet. Die Staatsanwaltschaft meint, er habe dabei die Unwahrheit gesagt. Das ist strafbar.

Konkret ging es um den Chefposten der ÖBAG, der Staatsholding für Unternehmensbeteiligungen der Republik Österreich. Ein ebenso mächtiger, wie gut dotierter Posten. Thomas Schmid, zuvor Generalsekretär im Finanzministerium, wurde am 27. März 2019 zum OBAG-Vorstandschef bestellt. Sebastian Kurz wurde dazu im U-Ausschuss am 24.6.2020 befragt. Ein Auszug:

Jan Krainer (SPÖ): "Waren Sie an Gesprächen beteiligt, dass Herr Schmid da der Alleinvorstand werden soll?" Kurz: (…) "Ich habe immer gewusst, dass er ein potenzieller Kandidat ist, aber ich habe die Entscheidung nicht getroffen, sondern die Entscheidung hat der Aufsichtsrat getroffen." Krainer: "Waren Sie im Vorfeld eingebunden?" Kurz: "Eingebunden im Sinne von informiert, ja."

Schmid: "bitte mach mich nicht zu einem Vorstand ohne Mandate." Kurz: "Kriegst eh alles was du willst" Schmid: "Ich bin so glücklich :-))) … Ich liebe meinen Kanzler"

Nach Meinung der Staatsanwaltschaft erweckt der Chatverlauf den Eindruck, Kurz habe bei der Bestellung mitgeredet und Einfluss ausgeübt. Einfluss auszuüben, wäre an sich nicht strafbar. Die Falschaussage darüber aber schon.

In seinen Aussagen bezeichnete Thomas Schmid, Ex-Spitzenbeamter im Wiener Finanzministerium, Sebastian Kurz als Auftraggeber für steuerfinanzierte und manipulierte Umfragen. 19.10.2022 | 2:00 min

Ist es das einzige Verfahren gegen Kurz?

Wann fällt ein Urteil?

Was bedeutet ein Schuldspruch für Kurz und für Österreich?

Bei einem Schuldspruch wird Kurz höchstwahrscheinlich in Berufung gehen. Denn immer wieder betont er seine Unschuld, zuletzt so in dem Dokumentarfilm "Kurz - der Film", dort sagte er: "Ich finde immer noch nicht die eine Nachricht, die problematisch gewesen wäre."