Syrien: "Es wird noch Terror und heftige Machtkämpfe geben"

Wie sicher und stabil ist die Lage in Syrien? Nahost-Experte Daniel Gerlach warnt bei Markus Lanz vor zu hohen Erwartungen - auch vor dem Hintergrund der Migrationsdebatte.

Sehen Sie hier die Sendung vom 10. Dezember 2024. 10.12.2024 | 76:19 min

Mehr als 50 Jahre regierte die Familie Assad Syrien . Dann brauchte es weniger als zwei Wochen um diese Terrorherrschaft zu beenden. Rebellengruppen unter dem Kommando der Islamisten-Miliz Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) brauchten überraschend wenige Tage, um die Städte Aleppo, Hama, Homs und schließlich die Hauptstadt Damaskus einzunehmen.

Ausschlaggebend für den schnellen Sturz der Assad-Regierung war für den Nahost-Experten Daniel Gerlach, "dass diejenigen, die für dieses Regime gekämpft haben, nicht mehr kämpfen wollten". Der Journalist Nikolaus Blome ergänzte:

Offenbar waren die Russen dieses Mal nicht bereit, Assad zu retten. „ Nikolaus Blome, Politikchef von RTL/ntv

Syrien steht vor einer ungewissen Zukunft. Während der ehemalige Chef der Rebellenhochburg Idlib die Übergangsregierung übernehmen soll, attackiert Israel Ziele in Syrien. 10.12.2024 | 2:38 min

Nahost-Experte prognositziert weiteren Terror in Syrien

Aber wie geht es weiter in Syrien? Kommt nach dem Feiern die große Desillusionierung? Was will die HTS-Miliz? Daniel Gerlach prognostizierte:

Es wird auch noch Terror in Syrien geben und es wird heftige Machtkämpfe geben. „ Daniel Gerlach, Nahost-Experte

Nur wenige Stunden nach dem Sturz Baschar al-Assads in Syrien ist in Deutschland die Diskussion entbrannt, wie es mit den syrischen Geflüchteten in Deutschland weitergehen soll.

Der CDU-Politiker Jens Spahn hat sich bei n-tv dafür ausgesprochen, syrische Geflüchtete zu unterstützen, die in ihr Heimatland zurückkehren wollen: "Jeder, der zurückwill nach Syrien, für den chartern wir Maschinen, der bekommt ein Startgeld von 1.000 Euro." Kritiker sprechen von Abschiebung.

Über 900.000 Menschen aus Syrien leben aktuell in Deutschland. Sollte sich die Lage in Syrien verbessern, müssten Einzelfallprüfungen durchgeführt werden, so Asylexperte Thym. 09.12.2024 | 10:11 min

Throm: "Flüchtlingsschutz ist Schutz auf Zeit"

Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alexander Throm, sagte: "Flüchtlingsschutz ist Schutz auf Zeit." Er forderte aufgrund der aktuellen Veränderung in Syrien daher auch, sogar den Widerruf bereits gewährter Schutztitel vorzubereiten.

Das Bundesamt für Migration hat mittlerweile erste Konsequenzen gezogen und stoppt aktuell die Entscheidungen über Asylanträge von Syrern - 47.000 Anträge liegen auf Eis.

Lemke: "Mich hat das ein Stück weit abgestoßen"

Grundsätzlich hatte Bundesumweltministerin Steffi Lemke B‘90/Die Grünen ) kein Verständnis dafür, dass bereits jetzt schon darüber diskutiert wird, was nun mit den Hunderttausenden syrischen Flüchtlingen passieren soll.

Mich hat das ein Stück weit abgestoßen, 24 Stunden nach diesen Bildern über Rückführung, über Abschiebungen zu reden. „ Steffi Lemke, Bundesumweltministerin

Lemke weiter: "Wenn sich die Lage in Syrien tatsächlich geändert hat, haben wir doch ein Interesse daran, den Menschen, die in ihre Heimat zurückkehren wollen, zu helfen."

Nach dem Sturz einer der brutalsten Diktaturen der Welt sei die Hoffnung jetzt groß, dass in Syrien alles besser werde, so Migrationsforscher Gerald Knaus. 09.12.2024 | 3:23 min

Nahost-Experte: Lage in Syrien nicht stabil

Dass die aktuelle Lage in Syrien jedoch alles andere als stabil und sicher ist, erläuterte Daniel Gerlach:

Im Osten des Landes gibt es den IS, da bombardieren die Amerikaner. In allen Landesteilen bombardieren die Israelis gerade syrische Militäreinrichtungen. „ Daniel Gerlach, Nahost-Experte

Im Norden gebe "es Krieg zwischen den Syrischen Demokratischen Kräften und der von den Türken ausgebildeten, finanzierten, unterstützten sogenannten Syrischen Nationalarmee", so Gerlach weiter.

Nach Ende des 13-jährigen Bürgerkriegs in Syrien seien "viele Rechnungen noch offen", sagt Prof. Neumann, Experte für Terrorismus. Es könnte zu einer "Spaltung" des Landes kommen. 10.12.2024 | 6:48 min

Migrationsforscher: Chance auf Wandel in Migrationsdebatte

Der Migrationsforscher Gerald Knaus sah bei aller Problematik aber auch die Chance auf einen positiven Wandel in der deutschen Migrationsdebatte.

Wenn es möglich wird, jetzt ein stabiles Syrien aufzubauen, dann wird das die Migrationsdebatte drastisch verändern. „ Gerald Knaus, Migrationsforscher

Da dadurch nicht mehr jedes Jahr bis zu 80.000 Syrien "in Deutschland einen Antrag stellen müssen. Weil sie sicher sind."