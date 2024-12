Israel bestätigt Angriffe auf Syrien

Israel bestätigt, hunderte Luftangriffe auf Syrien geflogen zu haben. Ziel seien syrische Militäreinrichtungen, damit Waffen nicht in die Hände von "Dschihadisten" fielen.

Israelische Medien und Aktivisten in Syrien hatten von Hunderten Luftangriffen berichtet - Regierungschef Benjamin Netanjahu hat nun bestätigt: Er habe die "Bombardierung strategischer militärischer Einrichtungen des syrischen Militärs" genehmigt, damit diese nicht in die Hände der Dschihadisten fielen. Israel werde alles tun, um seine Sicherheit zu garantieren, zitiert ihn sein Büro.

Die Armee teilte mit, sie habe "einen Großteil der strategischen Waffenlager" in Syrien ins Visier genommen. Nach Angaben von Verteidigungsminister Israel Katz wurde auch die syrische Kriegsmarine versenkt. Der saudische Fernsehsender Al-Hadath strahlte Videos aus, die rauchende Wrackteile im Hafen von Latakia im Nordwesten Syriens zeigten. Auch vermutete Chemiewaffen sowie Forschungs- und Produktionsstätten für solche Waffen sollen Ziel israelischer Angriffe gewesen sein.

Armee: Mehr als 350 Ziele angegriffen

Die Armee griff nach eigenen Angaben seit Sonntag mehr als 480 militärische Ziele in Syrien an. Dabei seien die meisten strategischen Waffen wie Scud-Raketen, Marschflugkörper, Boden-See-, Boden-Luft- und Boden-Boden-Raketen, Drohnen, Kampfjets, Kampfhubschrauber, Radare, Panzer, Hangars und mehr zerstört worden. Auch Flugabwehrbatterien, Flugplätze der syrischen Luftwaffe und Dutzende von Waffenproduktionsstätten in Damaskus, Homs, Tartus, Latakia und Palmyra seien angegriffen worden.

Netanjahu betonte, Israel wolle sich nicht in die inneren Angelegenheiten Syriens einmischen. Aber er richtete eine scharfe Warnung an die Rebellen. "Wenn das neue Regime in Syrien dem Iran erlaubt, sich wieder zu etablieren, oder den Transport iranischer Waffen an die Hisbollah zulässt, werden wir energisch reagieren und einen hohen Preis fordern."

Israel: Entmilitarisierte "Verteidigungszone" angestrebt

Nach Worten von Verteidigungsminister Katz soll das Militär in Südsyrien eine entmilitarisierte Zone schaffen. Ziel sei, Angriffe auf Israel zu verhindern. Er habe die Armee angewiesen, eine "Verteidigungszone" ohne dauerhafte israelische Präsenz im Süden Syriens einzurichten, die frei von Waffen und terroristischen Bedrohungen sei. So solle verhindert werden, dass Terrorismus in Syrien Wurzeln schlage und sich organisiere.

Die US-Regierung hat sich zurückhaltend über Israels Vorgehen in Syrien geäußert. "Wir erkennen selbstverständlich an, dass Israel in einer schwierigen Nachbarschaft lebt und - wie immer - das Recht hat, sich zu verteidigen", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby. Man wolle aber nicht, "dass irgendein Akteur auf eine Weise handelt, die es dem syrischen Volk erschwert, eine legitime Regierung zu erlangen".

