Eine Liebe in Auschwitz

Überleben in der Hölle

Die Häftlinge Helen Spitzer und David Wisnia werden in Auschwitz ein heimliches Liebespaar. Ihre Geschichte ist Teil der ZDFinfo-Doku-Reihe "Auschwitz - Überleben in der Hölle", hier Teil 1. 27.01.2025 | 45:44 min

David Wisnia traut seinen Augen nicht. Der polnisch-jüdische Häftling muss 1943 in der Entlausungsstation des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz Dienst verrichten. Da sieht er eine Frau, etwas älter als er. Helen Spitzer kommt regelmäßig vorbei.

Die Nazis haben Spitzer aus der Slowakischen Republik in das Lager deportiert. Als sie ankommt, erlebt sie die Brutalität der SS: "Sie gaben uns nichts zu essen. Ich erinnere mich nicht, etwas getrunken zu haben." In Auschwitz muss sie in der Schreibstube Häftlingslisten führen - über die, die zum Tod bestimmt sind, über die, die vorerst überleben dürfen, und über die Toten.

Funktionshäftlinge müssen der SS helfen

Über eine Million Menschen wurden im Zweiten Weltkrieg in Auschwitz umgebracht. Nur wenige überlebten. Das Lager nahe der Großstadt Krakau war das Mordzentrum im Holocaust , der Vernichtung der europäischen Juden. Geplant und betrieben von Deutschen.

Der jugendliche David und die 25-jährige Helen fallen einander auf. Im Elend des Vegetierens und Sterbens sind sie als sogenannte Funktionshäftlinge noch nicht krank und abgemagert. Funktionshäftlinge lässt die SS vorerst am Leben und zwingt sie, ihr beim Betrieb des Lagers zu helfen. Die menschenverachtende Maxime der SS: Wer sich weigert ihr zu helfen, verliert sein Leben, wer nicht mehr gebraucht wird ebenfalls.

Heimliche Treffen in der "Sauna" von Auschwitz

Helen Spitzer und David Wisnia verlieben sich ineinander. Doch sie müssen ihre Romanze geheim halten. Beziehungen zwischen Häftlingen sind nicht geduldet. Die SS-Wachen würden sie vermutlich sofort umbringen. Helen und David schicken sich geheime Nachrichten und verabreden sich heimlich in der "Sauna". So werden die Entlausungsstationen in Auschwitz genannt, weil es dort wärmer als in den Häftlingsbaracken ist.

Um nicht entdeckt zu werden, besticht Helen Mithäftlinge, damit sie vor der Sauna Schmiere stehen. Alle paar Wochen trifft sie David. Sie singen einander Lieder vor. David ist ein talentierter Sänger.

Geheime Botschaft in einem Apfel

Im Herbst 1944 entdeckt Helen durch Zufall die heimliche Botschaft eines deutschen Soldaten an seine in Auschwitz inhaftierte Geliebte. In einem Apfel, der mit der Post ins Lager kam, steckt ein Zettel: "Haltet durch! Der Krieg ist bald vorbei." Helen ist zutiefst bewegt, weil sie weiß, dass die Geliebte wohl schon längst tot ist, und dass für sie nach zwei Jahren Auschwitz das Grauen bald ein Ende haben könnte.

Kurz zuvor, im Frühjahr 1944, hatte das Grauen einen neuen Höhepunkt erreicht. Deutsche Truppen besetzten Ungarn und begannen sofort mit Deportationen. Innerhalb von 56 Tagen brachte die SS 325.000 Juden sowie Sinti und Roma aus Ungarn in Auschwitz um.

Getrennt nach der Befreiung

Die beiden werden kurz vor der Befreiung des KZ Auschwitz am 27. Januar 1945 getrennt und auf andere Lager verteilt. Sie haben sich versprochen, sich in Warschau wiederzutreffen. Doch als Helen dort wartet, taucht David nicht auf. Er hat sich nach der Befreiung US-amerikanischen Truppen in Frankreich angeschlossen. Davids und Helens Biografin Keren Blankfeld sagt:

Das hat ihr das Herz gebrochen. Sie hat nie wieder über David gesprochen. „ Keren Blankfeld, Biografin von Helen Spitzer und David Wisnia

Helen Spitzer und David Wisnia: In Auschwitz waren sie ein heimliches Liebespaar. Kurz vor Helens Tod trafen sie sich wieder. Quelle: ZDF

Jahrzehnte später erfährt David, der in die USA emigriert ist, über eine gemeinsame Freundin, dass Helen nicht weit von ihm in New York lebt. Sie treffen sich wieder, als Helen schon sehr krank ist. 72 Jahre haben sie sich nicht gesehen.

An ihrem Sterbebett verrät sie ihm, dass sie ihm fünfmal das Leben gerettet hat, ohne dass er es wusste. Helen kannte das Lagersystem durch ihre Arbeit in der Schreibstube so gut, dass sie ihn wohl davor bewahrt hat, ins Gas geschickt oder zu tödlichen Einsätzen abkommandiert zu werden. Helen stirbt 2018, David 2021.

