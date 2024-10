Martinique: Proteste und Gewalt wegen hoher Kosten

Martinique gehört zu den Kleinen Antillen in der Karibik. Politisch ist die Insel eine ehemalige Kolonie und heutiges Übersee-Département Frankreichs, gehört damit zur Europäischen Union Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene leiden unter Perspektivlosigkeit: Über 30 Prozent der 15 bis 29-Jährigen sind arbeitslos. Der Ausbruch der Gewalt ist auch ein Schrei nach Aufmerksamkeit - mit negativen Folgen für die lokale Wirtschaft, deren Haupteinnahmequelle der Tourismus ist. Der Großteil der Lebensmittel und Konsumgüter werden aus Frankreich importiert. So lebt die ehemalige Kolonie weiterhin in Abhängigkeit von Frankreich.