Niger: Negativbeispiel europäischer Politik

Die jüngere Geschichte Nigers liest sich auf den ersten Blick wie eine Erfolgsgeschichte: Bei den Wahlen 2020/21 tritt der amtierende Präsident Issoufou verfassungsgemäß nicht mehr an und räumt seinen Stuhl für Nachfolger Bazoum. Es ist die erste friedliche Machtübergabe überhaupt.

Bereits unter Issoufou hatte sich Niger stark an der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich und der Europäischen Union orientiert. Doch der Putsch zeigt, wie ungleich die Beziehungen zwischen Niger und Frankreich blieben - und ist ein mahnendes Beispiel für eine fehlgeleitete Politik der Europäer.

Die Fragilität der Institutionen in Niger sei unterschätzt worden, so Afrika-Expertin Simone Schnabel. Dies sei auch ein Grund für den Putsch. 01.08.2023 | 12:58 min

Niger als Uran-Lieferant Frankreichs

Schon als Niger noch Kolonie war , hatte Frankreich dessen riesige Uranvorkommen entdeckt. Das Metall braucht Frankreich für seine Atomkraftwerke und schürft es durch seinen milliardenschweren Staatskonzern "Orano" in seiner ehemaligen Kolonie. Oder genauer: lässt es schürfen.

Erst im Mai 2023 erneuern Staatskonzern Orano und Niger ein neues Abkommen, welches den Uranabbau bis mindestens 2040 verlängert. Vor Ort verpflichtet sich Orano, Jahresumsatz über 4,2 Milliarden Euro, 40 Millionen Euro in "soziale Projekte" zu investieren.

Als Greenpeace 2010 die Orte Arlit und Akokan in Niger besucht, zeigen sich die Konsequenzen des Uranbergbaus: Dem Bericht zufolge lagen die Strahlungswerte in den Straßen von Akokan 500 mal höher als normalerweise.

In Arlit lagen die Werte in vier von fünf Proben über dem Empfehlungswert der Weltgesundheitsorganisation. Ein Vorwurf der Nigrer: Frankreich neokolonisiere das Land und nehme keine Rücksicht auf Menschen und Natur. So haben bis heute nur 20 Prozent der Nigrer überhaupt Elektrizität.