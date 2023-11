Entwicklungsökonom Kappel: postkoloniale Strategie im Niger

Niger hat aufgrund seiner geographischen Lage eine sehr zentrale Rolle bei der Zuwanderung nach Europa. Und mit dem Putsch fällt die letzte Bastion des Westens in der Sahelzone . In anderen Ländern der Region wie Sudan, Tschad, Mali oder Burkina Faso haben sich bereits Militärregime an die Macht geputscht. Und im Senegal oder der Elfenbeinküste brodelt es.