Hintergründe zum Putsch: Wie ist die Situation in Gabun?

Nach den Wahlen im afrikanischen Gabun hat das Militär die Machtübernahme durch die Armee erklärt. Die Grenzen seien geschlossen und staatliche Institutionen aufgelöst worden. 30.08.2023 | 0:26 min

Mit Gabun erlebt das nächste afrikanische Land einen Militärputsch . Am frühen Mittwochmorgen erklärten Offiziere, sie hätten die Macht in dem zentralafrikanischen Staat an sich gerissen. Präsident Ali Bongo Ondimba wurde nach Angaben der Putschisten unter Hausarrest gestellt. Die Militärs begründen ihr Vorgehen damit, dass die Wahl Bongos unrechtmäßig gewesen sei.

Wo liegt Gabun?

Gabun befindet sich im Westen Zentralafrikas, die Westküste des Landes liegt am Golf von Guinea. Im Norden grenzt Gabun an Kamerun und Äquatorialguinea, im Osten und Süden an den Kongo. Die Hauptstadt des Landes ist Libreville. In dem Land leben etwa 2,3 Millionen Menschen und mit einer Fläche von knapp 268.000 Quadratkilometern ist es größer als das Vereinigte Königreich.