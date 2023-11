Erneuter Putsch in Afrika: Militär übernimmt Macht in Gabun

Das Militär in Gabun hat offenbar die Kontrolle über das Land übernommen. 30.08.2023 | 0:26 min

Die Ansage war klar und eindeutig: Die Wahlen seien intransparent gewesen, sie würden annulliert, staatliche Institutionen aufgelöst.

Die Militärs, die sich am frühen Morgen via Staatsfernsehen an die Bevölkerung Gabuns wandten, waren nicht einmal alle in Uniform erschienen. Ganz leger standen sie um einen schmucklosen Holztisch und erklärten die jahrzehntelange Regentschaft des Bongo-Clans für beendet.

Bongo-Clan beherrschte Gabun seit Jahrzehnten

Seit 14 Jahren regiert Präsident Ali Bongo das Land in Zentralafrika. Zuvor war sein Vater Omar Bongo an der Macht, seit 1967 bis zu seinem Tod. Die nächste Generation, Ali Bongos Sohn, hat sich ebenfalls bereits auf den Weg gemacht, seinen Vater einmal zu beerben.

Es ist diese Alleinherrschaft einer Familie, die schon lange für Unzufriedenheit in der Bevölkerung sorgte. 2,3 Millionen Menschen leben in Gabun, überwiegend in Armut, die Arbeitslosigkeit ist hoch.

Gabun ist reich an Rohstoffen

Andererseits ist Gabun das reichste Land Afrikas (sehr kleine Länder ausgenommen). Nach einem Bericht des Centre d’études et de réflexion sur le monde francophone (Cermf) belief sich das Bruttoninlandsprodukt auf 9.294 US-Dollar pro Kopf. Gabun ist reich an Rohstoffen, vor allem Erdöl und Gas.

Während - nach Schätzungen der Weltbank - 36,9 Prozent der Menschen zwischen 15 und 24 Jahren arbeitslos sind, macht sich eine korrupte Machtelite die Taschen voll und mehrt den eigenen Reichtum.

Gabun ist ein Staat in Zentralafrika. Die Hauptstadt Gabuns ist Libreville.

Seit 1990 wieder ein Mehrparteiensystem eingeführt wurde, kam es nach jeder Wahl in Gabun zu Gewalt. "Im Moment ist die Lage ruhig", so der Journalist Joel Tatou gegenüber dem ZDF. Tatou lebt in Gabuns Hauptstadt Libreville. "Die Menschen bleiben in ihren Häusern, es fahren nur sehr wenige Autos," so schildert er die Lage.

Die Menschen haben Angst, die Militärs haben eine Ausgangssperre verhängt. Es wird nur vereinzelt gefeiert. Joel Tatou, Journalist

Gabun beschert Afrika einen weiteren Unruheherd

Nach Mali und dem Niger in Westafrika nun also ein Putsch in Gabun in Zentralafrika. Da liegt der Verdacht nahe, dass auch hier Russland und die Wagner-Truppen ihre Finger im Spiel haben. Für Gabun aber gilt dies nicht.

Gabun - "Hinterhof Frankreichs"

Gabun wird oft als "Hinterhof Frankreichs" bezeichnet. Zwar ist das Land seit 1960 unabhängig, doch die Beziehungen zur ehemaligen Kolonialmacht sind immer noch eng. Bei seinem letzten Staatsbesuch in Paris wurde der jetzt für abgesetzt erklärte Präsident Ali Bongo fast innig von Präsident Emmanuel Macron begrüßt.

So ist eher anzunehmen, dass die Putschisten in Libreville sich tatsächlich gegen eine korrupte Elite und im besonderen gegen den Clan des abgesetzten Präsidenten wenden. Die Wahlen, die Ali Bongo mit fast Zweidrittel der Stimmen gewann, seien "nicht transparent" gewesen, erklärte die Gruppe der Offiziere im Staatsfernsehen.

