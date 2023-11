Expertin zu Gipfel: "Russland braucht auf jeden Fall Afrika"

Julia Grauvogel vom Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien im ZDF heute journal. 27.07.2023 | 4:26 min

... warum Russland auch von afrikanischen Staaten abhängig ist

Beim Afrika-Gipfel in St. Petersburg verspricht der russische Präsident, dass sein Land anstelle der Ukraine Getreide liefern wird. Auch Friedensverhandlungen sind Thema. 27.07.2023 | 1:29 min

... wie Putin den gescheiterten Getreide-Deal darstellt

Das Ende des Getreideabkommens mit Russland macht Getreideexporte für die Ukraine komplizierter, die Lage der Bauern ist schwierig. Russland attackiert gezielt Getreidelager. 27.07.2023 | 1:33 min

Russland habe zwar versucht, zum Teil sogar durch Zeitungsartikel in lokalen Zeitungen unter anderem in Kenia, "dem Westen die Schuld zuzuschieben", aber es sei so, dass dennoch "dieser russische Schritt in Afrika massiv kritisiert wurde". Jetzt würde man in Afrika erst einmal darauf warten, wie genau die jetzigen Versprechen umgesetzt werden.