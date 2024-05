Ukraine-Krieg: Selenskyj entlässt Chef seiner Leibwache

Russland hat Selenskyj seit Beginn der Offensive in der Ukraine im Visier.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach einem angeblich vereitelten Mordanschlagsversuch den Leiter seiner Leibwache entlassen. Selenskyj veröffentlichte am Donnerstag ein Dekret zur Entlassung von Serhij Leonidowitsch Rud aus dem Amt des Leiters der Abteilung für Staatsschutz der Ukraine

Mutmaßlich russische Anschlagspläne gegen Selenskyj aufgedeckt

Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU hatte am Dienstag erklärt, ein vom russischen Geheimdienst FSB gesteuertes "Netzwerk von Agenten" zerschlagen zu haben, welche "die Ermordung des ukrainischen Präsidenten vorbereiteten". Die Pläne der Gruppe zielten demnach darauf ab, Soldaten aus dem Umfeld des Sicherheitsdienstes von Selenskyj zu rekrutieren, um diesen "als Geisel zu nehmen und zu töten".

Zwei Mitglieder der Staatsgarde seien vom russischen Sicherheitsdienst FSB rekrutiert worden und hätten geheime Informationen an Moskau weitergegeben. Den Angaben nach standen die Offiziere im Rang von Obersten. Zur Bekräftigung der Vorwürfe veröffentlichte der SBU den Mitschnitt eines angeblich abgehörten Telefonats, in dem einem der Offiziere 50.000 Dollar für die Beteiligung am Attentat angeboten worden sein sollen.