Die russischen Wagner-Söldner werden ihrem Chef Jewgeni Prigoschin zufolge nicht mehr in der Ukraine kämpfen, sondern sollen in Belarus ihre Kräfte für neue Einsätze in Afrika sammeln. In einem am Mittwoch veröffentlichten Video begrüßt Prigoschin offenbar Angehörige seiner Privatarmee in Belarus. Einmal mehr lobte Prigoschin seine Söldner: