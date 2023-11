Nach Absturz: Kreml will Wagner-Deals in Afrika übernehmen

Und Prigoschins Netzwerk im Ausland versucht der Kreml schon seit einiger Zeit zu übernehmen. Mit seinen Söldnern verdiente Prigoschin speziell in Afrika gutes Geld . Schutz gegen Beteiligung an Bodenschätzen - das war oft die Formel.

"Russland möchte mit diesem Gipfel das Bild transportieren, dass es international nicht so isoliert ist wie der Westen es versucht darzustellen", sagt Afrika-Expertin Grauvogel. 27.07.2023 | 4:26 min

Prigoschin baute sich mächtiges Imperium auf

Prigoschins Aufstieg und Tod werden untrennbar mit dem Kreml-Chef verbunden. 24.08.2023 | 1:43 min

Da er durch seine Geschäfte mit Autokraten und Militärjuntas in Afrika zugleich Russlands Einfluss stärkte, ohne dass Moskau sich selbst die Hände schmutzig machen musste , wurde er vom Kreml jahrelang gefördert.

US-Denkfabrik: 5.000 russische Kämpfer in verschiedenen Ländern Afrikas

Erst Anfang der Woche prahlte er in einem angeblich in Afrika aufgenommenen Video , seine Wagner-Truppe trage dazu bei, "Russland noch größer auf allen Kontinenten zu machen und Afrika noch freier."

Der US-Denkfabrik Council on Foreign Relations zufolge sollen rund 5.000 russische Kämpfer in verschiedenen Ländern Afrikas tätig sein - allein im westafrikanischen Mali laut Schätzungen bis zu 2.000. Dort will sich Wagner als Alternative zu westlichen Militäreinsätzen gegen den sich ausbreitenden Dschihadismus inszenieren.