Vermeintlicher Tod von Prigoschin: So reagiert Osteuropa

Der mutmaßliche Tod von Jewgeni Prigoschin nährt in der Ukraine jedoch nicht die Hoffnung auf ein baldiges Ende des russischen Angriffskrieges. "Aber sie waren sowohl in der internen Kommunikation als auch in der Entscheidungsfindung effektiver als die russischen Streitkräfte", sagte beispielsweise Ex-Verteidigungsminister Andrij Sahorodnjuk in einem Interview und mahnte, dass die russische Armee einiges von den Wagner-Söldnern "gelernt" haben könnte.